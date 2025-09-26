Cade in un burrone, motoclista deceduto 

La strada Provinciale 49 si conferma una trappola, in alcuni casi mortale, purtroppo. Ieri l’ennesima croce lungo la litoranea Alghero - Bosa, arteria bellissima e altrettanto ricca di insidie. Un motociclista modenese, Aimo Saetti, nella tarda mattina di ieri ha perso il controllo della sua moto uscendo fuori strada e precipitando in un burrone. Un incidente che è stato immediatamente segnalato al 118. Sul posto oltre all’ambulanza, carabinieri e polizia locale, anche i vigili del fuoco, intervenuti per recuperare il 62enne. Nel frattempo però è arrivato nel luogo dell’incidente anche un elicottero di base ad Alghero. I medici dell'elisoccorso hanno raggiunto Saetti e hanno cercato di rianimarlo sul posto, purtroppo inutilmente. Una morte che arriva dopo tanti incidenti avvenuti anche quest’estate, per fortuna di minore entità ma tutti dovuti alla pericolosità della strada. ( s. c. )

