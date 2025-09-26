VaiOnline
Bosa.
27 settembre 2025 alle 00:23

Cade in un burrone, motoclista deceduto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La strada Provinciale 49 si conferma una trappola, in alcuni casi mortale, purtroppo. Ieri l’ennesima croce lungo la litoranea Alghero - Bosa, arteria bellissima e altrettanto ricca di insidie. Un motociclista modenese, Aimo Saetti, nella tarda mattina di ieri ha perso il controllo della sua moto uscendo fuori strada e precipitando in un burrone. Un incidente che è stato immediatamente segnalato al 118. Sul posto oltre all’ambulanza, carabinieri e polizia locale, anche i vigili del fuoco, intervenuti per recuperare il 62enne. Nel frattempo però è arrivato nel luogo dell’incidente anche un elicottero di base ad Alghero. I medici dell'elisoccorso hanno raggiunto Saetti e hanno cercato di rianimarlo sul posto, purtroppo inutilmente. Una morte che arriva dopo tanti incidenti avvenuti anche quest’estate, per fortuna di minore entità ma tutti dovuti alla pericolosità della strada. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto di Tempio

Che fine hanno fatto pantaloni e cellulare di Cinzia Pinna?

Continuano le indagini dei carabinieri nella tenuta di Conca Entosa e non solo 
Il giallo

Garlasco, svolta choc Indagato il magistrato che scagionò Sempio

L’accusa: mazzette versate dai familiari per archiviare le accuse al sospettato 
regione

Todde, il futuro passa dalla Consulta

Decadenza, attesa per il verdetto dei giudici costituzionali sul doppio ricorso 
Alessandra Carta
Regionali

Centrodestra, incubo astensionismo

Domani al voto Marche e Val d’Aosta: «Attenti, ogni scheda conta» 
Giallo in Sicilia

Sequestro lampo di un ragazzino

Diciassettenne portato via da quattro incappucciati e liberato in serata 