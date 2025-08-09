Cade in moto, un fico attutisce lo schianto 

Si è rischiata l’ennesima croce sulle strade barbaricine, nella mattinata di ieri, lungo la Statale alle porte di Aritzo.

Poco dopo le 12, per cause ancora da accertare, un motociclista 29 enne di Villamar, giunto nei pressi di una doppia curva in località Sa Castagna Bulda, ha perso il controllo della propria moto. Violento l’impatto, col giovane centauro sbalzato per svariati metri, terminando il volo su una pianta di fico, all’interno di una struttura ricettiva. Immediati i soccorsi del compagno di viaggio e dei passanti, con l’arrivo in pochi minuti dei volontari del 118 di Aritzo dalla sede di Belvì e dei Carabinieri della compagnia di Tonara. Per il giovane, miracolosamente illeso grazie alla pianta che si è rivelata un “salvagente” nello sbalzo, un trauma alla gamba e lo spavento, di chi ha rischiato un epilogo diverso. Cosciente durante tutte le manovre di soccorso, il motociclista è stato poi elitrasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro. (g. i. o.)

