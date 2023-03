Cade in casa, trovato morto dopo cinque giorni  

Un uomo di 54 anni, Giacomo Costa, è stato trovato privo di vita all’interno di un appartamento poco lontano dallo stadio Bernardo Demuro, a Tempio. La scoperto è della tarda mattinata di ieri, quando dentro l’edificio di via Bachelet sono entrati gli agenti della Polizia locale, che poi hanno allertato i Vigili del fuoco. Stando ai primi accertamenti, il decesso dell’uomo risale all’inizio della settimana. Le verifiche della Polizia locale, coordinata dal comandante Giovanni Giua, hanno confermato la primissima ricostruzione dei fatti: l’uomo, forse a causa di un malore, è caduto e ha battuto violentemente il capo. Il trauma gli è stato fatale. Il corpo è stato trovato nelle vicinanze della doccia.

In ogni caso la Polizia Locale ha informato la Procura della Repubblica per tutte le attività del caso. Gli elementi forniti al pm di turno sembrano escludere ipotesi diverse dal malore e dalla caduta accidentale. La casa era in ordine e non sono stati trovati segni o indizi di azioni violente. L’uomo era solo in casa e purtroppo nessuno ha potuto soccorrerlo al momento della caduta. La Polizia locale ha sentito diverse persone, la Procura (sino alla tarda serata di ieri) non aveva disposto l’autopsia. L’alloggio utilizzato dall’uomo, all’interno di un ex b&b, era stato messo a disposizione dalla Caritas.

