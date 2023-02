Cade in casa e muore, resta il giallo 

Nell’attesa di conferme i carabinieri hanno sentito come testimone l’amico con il quale Cuccu ha trascorso la sua ultima notte e la collaboratrice domestica che, arrivata la mattina presto nella casa di via Eleonora a Terralba per svolgere il suo lavoro, si è accorta delle condizioni disperate del 47enne di Quartu e ha fatto scattare i soccorsi. Che poi si sono rivelati inutili.

Il medico legale Roberto Demontis ha riscontrato sulla vittima lesioni compatibili con un’azione violenta. Ma per capire se si sia trattato o no di omicidio, reato sul quale indaga la magistratura oristanese, sarà necessario effettuare ulteriori controlli. Al momento quindi non può essere esclusa alcuna pista, nemmeno quella dell’incidente.

Servono ulteriori esami per conoscere le reali cause che hanno portato alla morte di Giovanni Cuccu. L’autopsia effettuata sul corpo del 47enne di Quartu, deceduto all’ospedale “Brotzu” di Cagliari dopo essere stato trovato in condizioni gravissime, sei giorni fa, a casa di amici a Terralba, non ha sciolto i dubbi. E in Procura il fascicolo di omicidio resta aperto.

Le lesioni

Il medico legale Roberto Demontis ha riscontrato sulla vittima lesioni compatibili con un’azione violenta. Ma per capire se si sia trattato o no di omicidio, reato sul quale indaga la magistratura oristanese, sarà necessario effettuare ulteriori controlli. Al momento quindi non può essere esclusa alcuna pista, nemmeno quella dell’incidente.

In caserma

La vicenda

Nelle prossime ore quindi si farà luce sull’episodio che è capitato giorni fa a Terralba quando un cinquantenne ha ospitato nella sua abitazione l’amico di Quartu per trascorre una giornata insieme. Tutto è andato per il meglio sino a quando, tornati a casa lunedì notte, è successo l’imprevedibile. Giovanni Cuccu si sarebbe alzato da letto e dopo pochi passi è caduto in terra. Il tonfo ha svegliato anche il padrone di casa che l’ha soccorso, poi il 47enne è tornato a letto.

La mattina successiva la collaboratrice domestica, arrivata in via Eleonora, si è accorta che Cuccu stava male e ha fatto scattare i soccorsi. Una situazione apparsa ai sanitari subito molto delicata tanto che hanno deciso di trasportare il quartese direttamente all’ospedale Brotzu di Cagliari dove, nonostante tutti i tentativi, è deceduto dopo poche ore.

La segnalazione

Per i medici che l’hanno soccorso però alcune ferite era “sospette”, probabilmente non legate solo alla caduta ma ad azioni violente. Da qui la segnalazione dellqa morte di Cuccu alla Procura di Oristano che ha di conseguenza aperto il fascicolo per omicidio.

