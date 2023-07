Cade in casa e muore Indagano i carabinieri 

Una caduta in casa è costata la vita a una pensionata di Arbus. Caterina Zanda, ottantaquattrenne, viveva in un appartamento di vico Libertà insieme alla sorella Irina di due anni più giovane. Dopo alcuni giorni di silenzio, i parenti – preoccupati – hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che con l’aiuto di un fabbro che ha forzato il portone d’ingresso hanno fatto la tragica scoperta: la donna era a terra in una pozza di sangue, forse morta da alcuni giorni.

La richiesta di aiuto è scattata in serata intorno alle 17 di ieri. Caterina e Irina, una vita ritirata tra quelle stanze in cui quasi nessuno aveva accesso, le due sorelle tiravano avanti da sole aiutandosi l’un l’altra. Un’esistenza tranquilla fino a quando Caterina Zanda, probabilmente in seguito a una caduta, ha riportato un forte trauma che avrebbe provocato la fuoriuscita di sangue. Così l’hanno trovata carabinieri e parenti, in casa con lei la sorella minore in forte stato di choc. È stato subito chiaro che per Caterina Zanda non ci fosse nulla da fare, mentre la sorella è stata accompagnata in ospedale a San Gavino dal personale del 118. Ai carabinieri della stazione locale e a quelli della compagnia di Villacidro, guidata dal comandante Francesco Capula, il compito di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le prossime ore saranno determinanti per far luce sulla morte della pensionata.

