Cade il sindaco La Delfa, il paese diviso 

Poca gente per strada e poca voglia di parlare. Questo il clima che si respira a Soleminis dopo le dimissioni di 7 consiglieri comunali e la conseguente decadenza del sindaco Fedele La Delfa, eletto tre anni fa con il 61% delle preferenze. Il primo cittadino preferisce non commentare: «Oggi è giornata di adempimenti amministrativi – scrive in un laconico messaggio su whatsapp – nei prossimi giorni renderò pubblica la mia posizione».

Parla invece il vice Alessandro Agus che conferma il suo appoggio a La Delfa: «È un momento difficile per il paese. Si stava arrivando alla soluzione di problemi che nessuno avrebbe potuto prevedere». Il riferimento è alle due scuole chiuse per inagibilità e all’assenza di un medico di base. Sarà il commissario prefettizio a doverli risolvere salvo ripensamenti.

Difficile, allo stato attuale, pensare a un passo indietro dei dimissionari, tre della maggioranza (Gian Matteo Lecis, Sabrina Porceddu e Claudio Suergiu) e quattro di opposizione (Corrado Murgia, Lucio Aramu, Alice Lai e Mauro Carboni). Una crisi che viene da lontano, a luglio il primo segnale con le dimissioni del vicesindaco Gian Matteo Lecis. «Da allora la maggioranza non si è più riunita – rivela Sabrina Porceddu - È venuta meno la squadra. Dimettersi è stata una decisione molto sofferta ma non c’erano alternative. Mancano le condizioni per andare avanti».

Un malumore interno che si è saldato con quello della minoranza: «Sin dall’inizio ci è stato impedito di svolgere il nostro ruolo – dice il capogruppo di opposizione Corrado Murgia – la decisione di convocare i consigli comunali in orari impossibili è stato uno dei principali motivi di contrasto, anche da parte dei consiglieri di maggioranza. Non entro poi su alcune scelte discutibili prese in totale solitudine».

In pochi in paese hanno voglia di esporsi, altri preferiscono farlo sui gruppi social: «Chi sono i consiglieri dimissionari? – chiede qualcuno sul web – la prossima volta saprò chi non votare». «Chissà adesso con chi si lamenteranno – commenta un altro utente – bisognerà cercare altri colpevoli».

Non si tira indietro invece Francesco Sanna, ambientalista e animatore culturale: «É lo sbocco naturale di un progetto ormai fallito. Ciò che è mancato è la comunicazione con i cittadini, soprattutto i giovani, tagliati fuori dalle decisioni più importanti come in occasione della festa per i 350 anni della fondazione del paese».

Poche parole anche dal parroco, padre Cristian Pisu, a Soleminis dal 2017: «Una notizia improvvisa di questo tipo non può che dispiacere. Non so cosa sia successo in Municipio ma posso dire che ho sempre visto nella persona di Fedele La Delfa un sindaco col desiderio di lavorare per il bene comune. Per far questo però serve tempo, non esiste la bacchetta magica».

