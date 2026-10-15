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16 ottobre 2026 alle 00:33

Cade e pesta la testa, grave in ospedale 

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È in condizioni critiche, ricoverato e intubato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, l’uomo di 91 anni che ieri è rimasto ferito in seguito ad una rovinosa caduta in città. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 13 in via Manzoni, a poca distanza dalla banca, dove l’anziano che si muoveva con l’aiuto di un tutore ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo violentemente la testa.

A terra, una macchia di sangue ha evidenziato la gravità della situazione e reso necessario l’intervento dei soccorsi.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nuoro con un’ambulanza del 118, scortata da un’auto della polizia locale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore o da un mancamento, oppure se l’uomo abbia perso l’equilibrio inciampando a causa delle condizioni del marciapiede.

Solo le verifiche potranno stabilire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sono già stati sentiti sul posto alcuni testimoni e chiesta l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della banca che potranno chiarire meglio la dinamica dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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