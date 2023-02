Cade e muore, si indaga per omicidio 

Una caduta a casa nel cuore della notte, la corsa all’ospedale poi la morte. Un decesso con diverse zone d’ombra tanto che la procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio. Un atto dovuto da parte della magistratura, al momento non c’è nessun indagato ma gli inquirenti sono al lavoro per cercare di fare piena luce sulla fine misteriosa di Giovanni Cuccu, 47anni di Quartu Sant’Elena. Decisivo per stabilire le cause esatte della morte sarà l’esito dell’autopsia.

La storia

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri sembra che Cuccu nei giorni scorsi fosse ospite a casa di alcuni amici a Terralba, in via Eleonora. Dopo una serata trascorsa insieme, lunedì sarebbero rientrati a casa ed è allora che sarebbe successo qualcosa di imprevisto. Sembra che durante la notte Cuccu si sia alzato, abbia perso l’equilibrio cadendo a terra. Soccorso dal padrone di casa, sarebbe tornato a letto fino alla mattina dopo quando è scattato l’allarme: la collaboratrice domestica si è resa conto che le condizioni del 47enne erano molto critiche ed era necessario chiamare subito i soccorsi. Così è stato chiesto l’intervento del 118.

In ospedale

Ai soccorritori la situazione è sembrata da subito molto delicata, Cuccu è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui, nonostante tutti i tentativi dei medici, il 47enne è morto il giorno successivo a causa del grave trauma. Proprio alla luce delle lesioni riscontrate sul corpo del 47enne, la direzione medica dell’ospedale ha inviato una segnalazione alla procura di Oristano: le ferite potevano essere dovute anche ad azioni violente. Dubbi confermati anche ad un primo esame esterno effettuato dal consulente della magistratura che, a quel punto, ha aperto un fascicolo per omicidio. Un atto dovuto sia per fare piena chiarezza sull’episodio che per poter effettuare tutti gli accertamenti ma anche a tutela di un eventuale indagato. È stata disposta l’autopsia, adesso si attende la relazione del medico legale per capire se si sia trattato di una morte violenta oppure se il decesso sia stato dovuto esclusivamente alla rovinosa caduta di Cuccu sul pavimento dell’appartamento.