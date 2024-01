Cade e finisce in coma: è giallo 

Enrico Pontis, 42 anni, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu. È in coma per un trauma cranico da venerdì notte, nel dopo partita Cagliari-Torino. Cosa sia accaduto davanti ai furgoni paninoteca nei parcheggi tra la Unipol Domus e il vecchio Sant’Elia, lato curva nord, è ancora un mistero. Probabilmente il 42enne è stato colpito con un pugno e nel cadere ha battuto violentemente la testa. Un trauma gravissimo. I soccorsi sono stati immediati: è arrivata un’ambulanza in servizio proprio allo stadio e Pontis è stato accompagnato d’urgenza in ospedale. È stato subito preso in cura dai medici: è tenuto in coma farmacologico per valutare il brutto ematoma alla testa. «Vogliamo capire cosa sia accaduto», è l’appello del fratello, Simone Pontis. «Ha un segno nel viso e circolano delle voci su una discussione poco prima che finisse a terra secondo noi colpito con un pugno. Chi sa ci contatti, o parli con la Polizia. Abbiamo bisogno di un aiuto».

Le indagini

Per ora la Polizia non ha trovato testimonianze su quanto accaduto fuori dallo stadio. Quando gli agenti della Squadra volante sono arrivati nella zona dei furgoni paninoteche c’era ancora molta confusione. Tantissimi tifosi stavano mangiando un panino dopo la gara persa dal Cagliari contro il Torino nel giorno del ricordo per la morte di Gigi Riva. L’unico aspetto certo in questa vicenda è che Pontis è finito a terra, sbattendo la testa. Ha perso molto sangue ed è stato soccorso tra le urla di diverse persone spaventate per la scena. Ma sul perché il 42enne, dipendente di una ditta esterna che svolge servizi per gli ospedali cagliaritani, sia caduto in quel modo non c’è nessuna spiegazione. E il malore non viene nemmeno preso in considerazione dai familiari. Che ora sperano di ricevere informazioni concrete su alcune ipotesi che stanno circolando ma che per essere ufficializzate devono avere bisogno di testimonianze.

La discussione

«Stiamo ricostruendo cosa sia successo dopo la partita. Perché qualcosa è accaduto. E per questo chiediamo a chi era presente di farci sapere cosa ha visto. Anche il minimo dettaglio può essere importante», ripete Simone Pontis, fratello della vittima di – come ribadiscono i familiari – un pugno nel viso. «La verità verrà fuori. Non è possibile che accadano fatti del genere per nulla». I parenti di Enrico pensano che il 42enne abbia avuto una discussione, fuori dallo stadio, con qualcuno. E non è escluso che ci possa essere stato uno scambio di pareri, animato, anche all’interno della Unipol Domus. «Abbiamo delle indicazioni che ci sia stato qualcosa. E che poi mio fratello sia stato colpito con un pugno: è stato questo a provocarne la caduta».

Le condizioni

La famiglia dell’uomo, grande tifoso del Cagliari, ora si sta dividendo tra la grande apprensione per le condizioni del loro caro e la necessità di raccogliere informazioni su cosa sia successo fuori dallo stadio. I medici dell’ospedale Brotzu mantengono ovviamente la prognosi riservata: saranno importantissime le prossime ore e c’è da valutare anche la possibilità che venga effettuato un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma, se le condizioni di Pontis lo permetteranno. «È grave e ovviamente siamo molto preoccupati», conclude Simone Pontis. «Ancora non ci crediamo. Uno va a vedere una partita di calcio e finisce in ospedale, in pericolo di vita. Per cosa? Speriamo davvero che qualcuno parli per chiarire cosa sia realmente successo venerdì notte in una giornata in cui si doveva celebrare il grande Gigi Riva e assistere a una partita di calcio».

