Cade e batte la testa: giovane grave 

Ha perso l’equilibrio, cadendo e battendo la testa sul marciapiede in piazza Matteotti davanti alla stazione degli autobus. Un ventenne di nazionalità tunisina è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato d’urgenza in ospedale, al Santissima Trinità: gli è stato assegnato un codice rosso perché ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono ritenute gravi: è in prognosi riservata.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per capire cosa fosse successo. Sono stati rintracciati alcuni testimoni e gli amici del giovane. Pare fosse in stato confusionario (verranno svolti gli accertamenti per capire se avesse fatto uso di qualche sostanza o di alcolici) e che sia caduto da solo. Nessuna aggressione o spinta insomma. Le sue condizioni però sono apparse da subito gravi e i soccorritori lo hanno subito accompagnato in ospedale. Le indagini da parte della Municipale proseguono.

