Cade e batte la testa: è grave 

Tragedia sfiorata ieri un caseificio della zona industriale di Sestu, lungo la ex Statale 131. Un operaio, Vincenzo Deriu di 23 anni, sarebbe caduto da un’altezza di alcuni metri procurandosi gravi ferite al capo e in altre parti del corpo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, A tarda notte, il ferito è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu dove era arrivato direttamente dallo stabilimento con una ambulanza medicalizzata.

L’incidente

Secondo le pochissime informazioni trapelate l’uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione in un locale dello stabilimento. Per ragioni ancora da accertare avrebbe perso l’equilibro, ma la caduta sarebbe stata attutita da una una serie di scatole di cartone evitando così ulteriori conseguenze. L’uomo ha comunque riportato ferite e contusioni rilevanti. A preoccupare sarebbe soprattutto il forte trauma cranico subito nell’impatto al suolo dopo il volo. Sul posto è intervenuta nel giro di pochi minuti un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha soccorso il ferito. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Qui è stato ricoverato per accertamenti ma a quanto si è saputo non sarebbe comunque in pericolo di vita.L’incidente dovrebbe essere accaduto poco dopo le 18. I soccorsi sono stati immediati. Vincenzo Deriu ha riportato ferite, traumi e contusioni in diverse parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.

La dinamica

Non è chiaro se al momento della caduta l’uomo stava lavorando da solo o insieme a qualche collega. Dettagli che si conosceranno meglio quando verrà ricostruita l’esatta dinamica dell’episodio. Resta dunque il mistero su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nel capannone a ridosso della vecchia Statale 131. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA