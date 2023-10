Cade dopo l’incidente: in coma 

Un litigio per un banale incidente e poi il dramma. Una donna di 64 anni è in coma farmacologico da ieri pomeriggio per una caduta dopo essere scesa dall'auto che guidava, una Peugeot 3008, su cui viaggiava insieme a un'altra persona, subito dopo il contatto con un’altra auto sulla strada vicinale Santu Tettaru. Stretta striscia d'asfalto limitata da due muretti al di là dei quali si estendono campagne e abitazioni, in un'area che confina tra le frazioni di Sant'Orsola e di San Giovanni. Lì dove il traffico delle automobili soffre di spazi ridotti e i mezzi procedono comunque spesso a velocità sostenuta. Al momento però non è dato sapere se, all'origine dell'episodio, ci sia stato un piede troppo pesante sull'acceleratore e nemmeno si è ancora certi dell'esatta dinamica dell'incidente, ancora al vaglio della polizia locale.

L’incidente

Secondo una ricostruzione le due vetture, che procedevano in direzioni opposte, hanno esitato nel dare la precedenza, finché una delle due, l'utilitaria guidata da un uomo sulla cinquantina, ha proseguito forse toccando il suv e causando un danno alla carrozzeria. Al gesto seguono le solite parole di troppo tra automobilisti, che mutano in un'escalation tragica perché la donna, originaria di Olbia ma residente a Sassari, scende dalla Peugeot forse per gridare qualcosa all'altro, forse per prendere la targa dell'auto. Ma così facendo avrebbe perso l'equilibrio, per cause da accertare, sbattendo con violenza la faccia sulla strada riportando un trauma cranico-facciale e andando in arresto respiratorio. Subito soccorsa dal 118 la signora si trova in Rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata mentre un sospettato è stato identificato dalla polizia locale in serata. Secondo un'altra versione, ormai in secondo piano, la donna sarebbe stata schiacciata tra la portiera e l'abitacolo, travolta dalla presunta accelerata del 50enne. Proseguono gli accertamenti della Municipale per chiarire i punti oscuri della vicenda.

