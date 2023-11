Cade dall’ulivo, soccorso con l’elicottero 

La giornata di lavoro, dedicata alla raccolta delle olive, è finita con un volo d’emergenza dell’elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale a Cagliari. È successo ieri a un pensionato di 73 anni.

Salvatore Faedda si trovava in un uliveto a Locoe, campagna vicina a Orgosolo. Il terreno è in località Navrusché.

L’uomo, approfittando della bella giornata, è salito su un albero per facilitare la raccolta delle olive. Non si sa esattamente cosa sia successo. Ma d’improvviso è caduto a terra, in maniera rovinosa. Le sue condizioni hanno suscitato notevole preoccupazione. È subito scattato l’allarme che ha mobilitato il 118. Vista la situazione è intervenuto l’elisoccorso. Gli operatori hanno stabilizzato il pensionato che a bordo del velivolo è stato trasferito a Cagliari dove è stato subito sottoposto ad accurati accertamenti medici.

