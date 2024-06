Cade dalle scale, turista soccorso a Cala Gonone 

È caduto mentre transitava sulla scalinata che dalla parte alta dell’abitato, nella zona dei residence, porta verso la spiaggia di Cala Gonone. Quando sono intervenuti i soccorritori, poco prima delle 17 di ieri, il ferito, un turista originario di Bologna, era in condizioni di incoscienza. Sul posto, nello spiazzo antistante il campo sportivo della frazione di Dorgali, è atterrato Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari. Nel frattempo un equipaggio dell’ambulanza ha prestato le prime cure alla vittima della caduta che, con il passare dei minuti, ha ripreso conoscenza benché fosse in stato di choc. A bordo del mezzo aereo è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Ha riportato diverse lesioni, alcune delle quali hanno interessato anche gli organi interni. (ro. se.)

