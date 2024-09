Cade dalle scale e muore nel villaggio turistico 

Riverso a terra, caduto dalle scale che conducono ad una delle cantine di un villaggio turistico, un complesso di case di proprietà usate per le vacanze a La Ciaccia, località turistica di Valledoria. Così è stato rinvenuto, dai carabinieri della compagnia locale, il cadavere di un turista di nazionalità francese, di 67 anni, morto secondo un primo esame per cause accidentali. La scoperta ieri mattina, poco prima delle 13, quando la moglie non vedendolo rientrare, lo ha cercato invano nelle stanze della propria abitazione. La donna lo ha chiamato più volte senza ricevere risposta. Temendo che si fosse allontanato e che fosse successo qualcosa di grave, si è recata presso la caserma dei carabinieri di Valledoria per denunciare la sua scomparsa. I militari hanno avviato le ricerche, partendo proprio dall’abitazione di proprietà dei coniugi francesi. In prossimità della casa, vicino alle scale che portano alle cantine, hanno rinvenuto a terra il corpo del 67enne ormai privo di vita. Secondo le prime ricostruzioni svolte dai carabinieri l'uomo, in vacanza in Sardegna, sarebbe caduto forse a causa di un malore e avrebbe sbattuto la testa riportando un trauma fatale. Esclusa per ora l'ipotesi di un'aggressione, il magistrato Ermanno Cattaneo ha comunque disposto l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte.