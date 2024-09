Cade dall’altalena, muore a sei anni 

Bergamo. Il dramma si è consumato in una manciata di attimi, in un parco pubblico di Villongo, nella Bergamasca: alcuni bambini che spingono un’altalena, la bambina che si trova sopra che cade a terra e l’altalena che, tornando indietro, la colpisce alla testa, uccidendola. La vittima aveva solo 6 anni e si chiamava Ritaj Lahmar, abitava con i genitori - originari del Marocco - a Credaro, non distante dal luogo della tragedia. È morta attorno alle 23 di lunedì, dopo l’arrivo in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla. Ma l’emorragia cerebrale causata dalla botta alla testa si è rivelata fatale. Al parco c’era anche la mamma, rimasta sotto choc per l’accaduto: non ha assistito direttamente alla tragedia, ma è accorsa all’altalena non appena ha sentito le grida degli altri bambini. L’altalena è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Bergamo e dai carabinieri, intervenuti per i rilievi: si tratta di un modello realizzato per i disabili, sul quale possono salire anche le carrozzine. Il sostituto procuratore Letizia Aloisio ne disporrà una perizia tecnica: oggi ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di accusa di omicidio colposo senza indagati.

RIPRODUZIONE RISERVATA