Cade dall’albero e muore 

Potava un albero di noci nelle campagne della sua Aritzo quando è caduto a terra. Salvatore Pranteddu, 61 anni, maestro torronaio molto conosciuto in Barbagia, è stato soccorso con un elicottero ma ha cessato di vivere dopo il ricovero al Santissima Annunziata di Sassari. Gli è stato fatale un violento trauma toracico. La tragedia, avvenuta ieri mattina nella zona di Bau Ponte, all’ingresso del paese, ha fatto piombare il paese dalla gioia (era la vigilia della festa del patrono San Michele Arcangelo, subito annullata) al lutto.

La disgrazia

Ancora da accertare le cause per le quali Pranteddu, anche esperto castanicolture e riferimento per i produttori dell’intera Barbagia di Belvì, è caduto dall’albero. Dell’incidente si sono accorti alcuni cittadini che si trovavano nei pressi del mercatino ambulante e hanno dato l’allarme. Immediatamente soccorso dai volontari del 118 della postazione di Belvì insieme alla Mike 11 giunta da Sorgono, è stato trasportato in ospedale dove i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Pranteddu ha generato profonda commozione ad Aritzo e nei territori vicini fra Barbagia di Seulo, Sarcidano e Barigadu, in cui Pranteddu era presenza fissa nelle feste paesane. Sposato e padre di due figli, da decenni portava avanti la tradizione torronaia familiare, con un laboratorio artigiano nel centro storico, spesso meta di diversi turisti e appassionati.

«Siamo sconvolti – dice, commosso, il sindaco Paolo Fontana - perdiamo un amico e compaesano, distintosi in ogni angolo dell’isola, promuovendo l’immagine del nostro paese e delle produzioni a chilometro zero. Totto è stata una preziosa guida per tanti giovani locali che si sono avvicinati all’arte torronaia, tramandando loro i segreti del mestiere. Siamo vicini alla famiglia in questo triste momento. È un giorno buio per la nostra comunità».

Ricordi social

Il popolare gruppo Facebook “Sa Muralla” ha scritto: «Totto non mancava mai di donare una carezza ai bambini con la busta di caramelle e il buon torrone. Un ragazzo gentile, buono e generoso, oltre che simpatico e di compagnia. Il suo ricordo resterà impresso nei cuori di tutti noi e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».

