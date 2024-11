Cade dalla motocicletta sulla Provinciale 4:  40enne in Rianimazione 

Un quarantenne stava percorrendo la Provinciale 4 quando ha perso il controllo della moto, finendo rovinosamente sull’asfalto: così Alessandro Marongiu è finito in rianimazione all’ospedale Brotzu dopo essere stato soccorso all’ingresso del paese. Marongiu, classe 1984, di Monserrato, si trovava a bordo di una Kawasaki z900 e, secondo le prime ricostruzioni, stava procedendo verso il centro abitato, nella tarda notte tra domenica e lunedì. Per cause da accertare, arrivato alla rotonda all’ingresso del paese, Marongiu avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe stato sbalzato sull’asfalto.

Ad accorgersi dell’incidente alcuni automobilisti che hanno chiamato i numeri d’emergenza. I soccorritori, una volta raggiunto il posto non hanno avuto dubbi: codice rosso (e non per dinamica). Il 40enne sarebbe subito apparso in gravi condizioni ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Brotzu. Nella serata di ieri, il 40enne era sedato, in coma farmacologico, nel reparto rianimazione dell’ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Nuraminis che hanno fatto i controlli e ora dovranno, con ulteriori indagini, capire cosa è successo.

Quel che è certo è che non è il primo incidente a ridosso della rotatoria che si affaccia su Villasor. Dopo diversi incidenti durante il 2023, la Provincia del Sud Sardegna era intervenuta con dei lavori di ristrutturazione, aumentandone la visibilità durante la notte con appositi dispositivi catarifrangenti.

