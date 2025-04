Cade dalla moto, grave un giovane 

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera in località Su Petrosu a Orosei. Un giovane centauro del posto, Giacomo Loi, stava viaggiando in sella alla sua moto quando per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo che lo ha fatto volare facendolo cadere pesantemente sull’asfalto. Erano circa le 20 quando alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente dato l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, i Carabinieri della stazione di Orosei e un’ambulanza del 118. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha provveduto al trasferimento urgente del ferito all’ospedale di Cagliari. Ha riportato diverse fratture e un brutto trauma facciale anche se fortunatamente non corre pericolo di vita. La comunità di Orosei è scossa e in apprensione per le condizioni di Giacomo Loi.

