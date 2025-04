Cade dalla moto e muore 

Una tragedia terribile quando il sole iniziava a spuntare ieri sulla strada statale che da Serdiana porta a Ussana e Monastir. Una moto è scivolata sulla carreggiata fermandosi una decina di metri più avanti dopo aver catapultato sull’asfalto il conducente e il passeggero. Ad avere la peggio è stato Mirko Farris, ambulante, 37 anni di Quartu, morto sul colpo dopo aver battuto la testa sul terreno. Il conducente della moto, Roberto Sirigu 39 anni, pure lui di Quartu, è rimasto gravemente ferito. Ma quando sono arrivati i medici e i carabinieri era cosciente: adagiato sull’ambulanza è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Il giovane è stato poi ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

All’alba

L’incidente è avvenuto alle 7 sulla Statale 466 al chilometro 9.600, tra Serdiana e e Monastir: la moto, una Kawasaki, di proprietà di Sirigu, è arrivata dalla Statale 387. All’altezza della rotonda di Serdiana, ha imboccato la Statale 466, il traffico a quell’ora era praticamente ridotto a zero. Dopo una leggera curva, la moto ha sbandato improvvisamente, finendo sull’erba della cunetta, resa tra l’altro umida dalla notte: la Kawasaki ha così pattinato per diversi metri facendo cadere i due occupanti. Il più sfortunato è stato Mirko Farris che strisciando sulla carreggiata ha battuto anche la testa, restando ucciso sul colpo.

I soccorsi

Immediato l’allarme lanciato da un automobilista di passaggio: sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova, le ambulanze del 118 e più tardi gli operai dell’Anas. Sul posto anche il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova: per Mirko Farris non c’è stato nulla da fare. L’amico era cosciente, avrebbe parlato anche con i carabinieri. Poi il trasferimento al Brotzu e le prime cure.

Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. Si è parlato anche di un cane che avrebbe attraversato la strada proprio quando arrivava la moto che avrebbe sbandato, fino a strisciare sul ciglio erboso della strada. Le tracce ieri mattina erano ben visibili. Nessuna traccia invece di un possibile impatto fra la moto e un animale. Gli accertamenti dei carabinieri seguirebbero questa e altre piste. Non si esclude neppure un guasto meccanico della moto che è stata immeditamente sequestrata.

Il lutto

La salma della vittima è stata invece subito consegnata ai familiari della vittima per i funerali. La decisione è stata presa dal magistrato dopo il primo rapporto informativo ricevuto dai carabinieri di Dolianova.

Sul posto anche gli operai dell’Anas che hanno ripristinato la strada consentendone la riapertura. Appena qualche giorno fa a morire era stato un altro motociclistica di Dolianova, Giacomo Zucca di 32 anni, sulla vicina Statale 387. Anche lui viaggiava sul sellino posteriore della moto condotta da un amico.

La tragedia di ieri arrivata a pochi giorni di distanza anche dalla morte di Asia Loddo, la 16enne di Quartu, deceduta dopo in un incidente a bordo di uno scooter a Is Pontis Paris, nel viale Marconi.

In queste ore, il dolore si è riversato anche sui social, dove il fratello Marco Farris ha affidato a un post l’addio a Mirko: «Mi hai distrutto la vita, non dovevi farlo. Riposa in pace fratello, ti ho sempre voluto bene, proteggi le tue bambine da lassù».

