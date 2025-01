Cade dalla moto, 67enne gravissimo  

Un motociclista cagliaritano di 67 anni lotta tra la vita e morte nell’ospedale Brotzu. É caduto dalla moto lungo la litoranea Provinciale per Villasimius all’altezza di Torre delle Stelle. Sono stati gli automobilisti di passaggio a dare l’allarme. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena per i soccorsi, i rilievi e per la gestione del traffico.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Era incosciente e intubato quando sono cominciati gli esami diagnostici (radiografie e tomografia assiale computerizzata). Poi il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Lo scontro

L’uomo, Mauro Fenu, pensionato originario di Nuoro, è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto, finendo sul guard rail: immediati l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio e l’arrivo di una ambulanza del 118. Fenu è stato trasferito al Brotzu dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Nell’urto ha riportato fratture ed altre gravi ferite.

L’incidente di Torre delle Stelle è accaduto verso le 17,30: il motociclista viaggiava alla guida di una Ducati: per cause in via di accertamento il pensionato ha perso il controllo della moto finendo sull’asfalto e finendo sul guard rail, restando esanime.

I soccorsi

Una unità medicalizzata del 118 ha soccorso il pensionato, che è stato adagiato su una ambulanza e trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu: avrebbe riportato gravi ferite in diverse parti del corpo ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge ricostruendo l’accaduto e cercando di verificare se nello stesso incidente siano state o meno coinvolti altri mezzi. In merito non sono trapelate al momento indiscrezioni. Da risalire anche alle cause dell’incidente: l’uomo potrebbe aver perso il controllo della moto per un malore, per un guasto meccanico o per altri possibili motivi appunto in fase di verifica.

Poco prima in territorio di Quartucciu è invece volato con la sua auto su una strada sottostante, rimanendo quasi illeso. L’uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

