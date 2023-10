Cade dalla finestra, muore imprenditore: giallo a Cagliari 

È avvolta dal mistero la morte dell’imprenditore Mario Mulas, 75 anni, originario del Nuorese ma da tempo residente a Cagliari, volato giù ieri mattina dalla finestra della casa dove viveva, al primo piano di un edificio commerciale di viale Elmas, alle porte del capoluogo, proprio sopra l’azienda che gestiva con i figli. Varie le ipotesi al vaglio di Procura e Squadra Mobile che hanno avviato subito le indagini: non si escludono né la tragedia accidentale, né che l’uomo sia morto per scappare da qualcuno che si era introdotto nella sua abitazione. E, in ultima analisi, non viene escluso nemmeno l’omicidio.

La scoperta

Il corpo senza vita del 75enne è stato scoperto ieri, poco dopo le 10 del mattino, nel piazzale di un complesso che ospita varie attività, tra le quali anche un gommista. Stando ad una prima ricostruzione, ancora sommaria, l’uomo sarebbe volato giù dalla finestra di un alloggio che si trova nel capannone del gommista. Una caduta di circa sei metri. Sul posto sono inizialmente intervenuti gli agenti della squadra volante, poi gli investigatori della Mobile e gli esperti della scientifica, che hanno dato il via agli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio.

Le indagini

Già nel primo pomeriggio gli investigatori parevano escludere l’ipotesi del gesto volontario, non quella dell’incidente però, anche se poi nell’abitazione i poliziotti potrebbero aver trovato qualcosa che li avrebbe convinti a chiamare i colleghi della Scientifica. Gli esperti della Questura hanno lavorato per ore, andando via poi con alcune scatole di materiale. Nel frattempo i colleghi della Squadra Mobile hanno sentito i familiari e alcuni testimoni che, saputo dell’accaduto, sono accorsi sul luogo del dramma. Non sono mancati i momenti di tensione, quando nella zona artigianale sono comparse le telecamere dei cronisti. Alla fine ci ha pensato la polizia a sedare gli animi, stravolti più che altro dalla sofferenza.

L’autopsia

Già dalle prime ore del mattino è stato avvisato il magistrato di turno per i casi più gravi, la sostituta procuratrice Rita Cariello che ha inviato sul posto il medico legale Matteo Nioi. Terminati i rilievi, il corpo è stato trasferito al Policlinico di Monserrato, nel Dipartimento di Medicina Legale, dove con ogni probabilità questo pomeriggio sarà fatta l’autopsia. La pm vuole sapere se, sul corpo, vi siano segni di violenza o altre lesioni non compatibili con la caduta.

Le telecamere

Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalla fitta rete di telecamere che si trovano in viale Elmas e che sorvegliano la zona artigianale, dove operano decine di aziende. Gli investigatori avrebbero già individuato quelle utili, le più vicine al capannone della Quemme srl, l’azienda della famiglia Mulas che si occupa, tra l’altro, di arredi per attività commerciali e distributori automatici. Per il momento, però, sugli accertamenti vige il più stretto riserbo investigativo, anche perché la sensazione è che già dalle prossime ore il giallo possa essere risolto.

Il cordoglio

Mario Mulas, originario del Nuorese, si era trapiantato a Cagliari ormai da tempo e tutta la famiglia è molto ben voluta in città. Già ieri, chi ha saputo della tragedia, si è stretto ai figli, straziati dal dolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA