Cade dalla finestra,  grave una 57enne 

È in gravi condizioni la donna di San Teodoro che ieri mattina è rimasta vittima di un brutto incidente domestico nella sua abitazione nella borgata di Monte Petrosu. Cristina Piroddi, 57 anni residente da diversi anni nel centro costiero, è precipitata da una finestra al primo piano, presumibilmente dopo essersi sporta sul davanzale nel tentativo di lavare i vetri. Un gesto quotidiano, compiuto chissà quante volte, ma che per una fatalità, o forse una distrazione, questa volta ha avuto un esito tragico. Richiamati dal forte tonfo, i vicini sono accorsi immediatamente e si sono trovati davanti una scena allarmante. La donna, priva di sensi, era riversa per terra in un’enorme pozza di sangue, il corpo si trovava proprio in direzione di una finestra, rimasta aperta situata al primo piano di una villetta bifamiliare. Da qui le deduzione che fosse precipitata e l’immediata allerta dei soccorsi. Cristina Piroddi è caduta sul basamento del cortile dell’abitazione al piano terra, battendo violentemente la testa sul cemento. Tra i primi ad arrivare sul posto una vicina di casa che lavora come infermiera professionale che ha rilevato la mancanza di battito cardiaco e ha iniziato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria. All’arrivo dell’elisoccorso Echo Lima 1 proveniente da Olbia, l’equipe ha proseguito per oltre mezz’ora la rianimazione fino a stabilizzare la donna. Sul posto anche un‘ambulanza del 118 e i Carabinieri di San Teodoro. La donna è stata accompagnata con l’elicottero ta in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia in gravi condizioni.

