19 settembre 2025 alle 00:22

Cade dalla finestra della scuola, bimbo gravissimo 

Genova. Una distrazione di pochi secondi e una porta aperta. E poi un parapetto scavalcato e un volo di due piani. È ancora da chiarire con certezza che cosa sia successo ad un bimbo di sette anni precipitato da un terrazzo del Polo Risorse educative speciali della scuola comunale De Amicis, a Genova Voltri. Il ragazzino è ricoverato in Rianimazione al Gaslini. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime. Sull’incidente indaga la squadra mobile, che ieri per tutto il giorno ha sentito il personale, scolastico e non, presente nell’edificio in quel momento. L’allarme è scattato intorno alle 12, lanciato da una passante che ha visto il bambino scavalcare il parapetto e cadere in strada. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia. Vista la gravità delle condizioni del piccolo, è stato chiuso il casello di Genova Pra' per permettere all’elicottero dei vigili del fuoco di atterrare e trasportarlo in ospedale. Il bimbo, secondo le prime informazioni, avrebbe dovuto essere seguito da un insegnante di sostegno che però sarebbe stato in malattia. A quel punto sarebbe stato assegnato a un altro docente e una operatrice socio assistenziale che però lo avrebbero perso di vista, forse convinti che a occuparsene ci fosse qualcun altro.

