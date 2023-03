Cade dalla bicicletta, trovato morto 

Per qualche ora è sembrato un giallo ma dopo l’esame del medico legale e dei carabinieri i dubbi sono praticamente svaniti. Paolo Murtas, 61 anni, ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua bicicletta, mentre rientrava a casa in via Don Bosco, una perpendicolare di via Sant’Ignazio. Sarà, comunque, l’autopsia a chiarire esattamente le cause della morte del barista oristanese. Il magistrato ha, infatti, disposto l’esame per chiarire ogni dubbio.

La tragedia

Tutto è cominciato ieri mattina, intorno alle 7.30, quando un pedone che passava in via Don Bosco ha visto il corpo di un uomo sull’asfalto, accanto a una bicicletta. A quel punto è scattato l’allarme con la richiesta di soccorso al 118, in un primo momento si era pensato a uno svenimento ma quando gli operatori sanitari sono arrivati in via Don Bosco hanno appurato, purtroppo, che l’uomo era privo di vita. A far sorgere qualche dubbio è stato un coltello trovato accanto alla bicicletta. Sono arrivati immediatamente anche i carabinieri e la polizia e successivamente il pubblico ministero di turno, Andrea Chelo, e il medico legale Roberto Demontis. Quest’ultimo, in particolare, ha esaminato il corpo del barista che aveva un trauma sul capo, in seguito alla caduta sull’asfalto; i militari hanno analizzato il coltello che, dalle prime verifiche, non aveva tracce di sangue. Il coltello apparteneva al barista, probabilmente era in una tasca ed è finito sull’asfalto dopo la caduta. Sembra esclusa, quindi, l’ipotesi più grave legata a un delitto, mentre si è fatta più credibile quella della caduta dalla bicicletta.

Gli accertamenti

Il magistrato ha, in ogni caso, disposto l’autopsia per verificare se Murtas abbia avuto un malore e, quindi, perdendo l’equilibrio sia caduto sull’asfalto. Certamente il sessantenne ha battuto la testa sull’asfalto, un trauma che poi ha provocato la morte. L’esame autoptico sarà effettuato oggi. E intanto i carabinieri sono impegnati in ulteriori accertamenti per escludere qualsiasi altra ipotesi.