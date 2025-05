Cade dalla barca e muore 

L’ultimo messaggio lo ha inviato per annunciare la visita alla tonnara nella quale lavora anche il figlio Davide. Non ha avuto il tempo di arrivare. Enrico Cau, 50enne di Portoscuso cassintegrato di Eurallumina, è morto in seguito a un malore, ieri nel primissimo pomeriggio, davanti al molo che guarda all’isola Piana. Un gruppo di dipendenti dello stabilimento, tra loro c’era anche suo figlio Davide, vedendo quella barchetta alla deriva ha preso un gommone ed è andato a vedere cosa fosse accaduto. «Quella è la barca di mio padre», avrebbe detto il tonnarotto ai colleghi mentre si dirigevano verso l’imbarcazione. È stato un attimo: quando la distanza si è fatta più corta è apparso ai loro occhi il corpo dell’uomo. Non c’era più nulla da fare: Enrico Cau potrebbe essere caduto in acqua dopo essere stato sorpreso da un malore mentre cercava di ormeggiare la barca che poi, libera dalle cime, ha scarrocciato per un po’ nel canale tra Carloforte e Portoscuso.

Il rais

Immediatamente è scattato l’allarme: il corpo è stato recuperato dagli uomini della tonnara e riportato a terra mentre sul molo arrivavano i carabinieri e il dottore della guardia medica che poco prima delle 15 ne ha constatato il decesso. L’elicottero del 118 che si era alzato in volo per prestare soccorso al 50enne è tornato indietro senza nessuno da salvare. La tragedia ha gettato un’ombra sull’isola dove ieri è iniziata la festa per il Girotonno. «Siamo tutti molto colpiti da quel che è accaduto – dice il rais Luca Mei –. Conoscevo Enrico perché molti anni fa ha lavorato con noi e ora anche suo figlio Davide fa parte della nostra famiglia. Siamo choccati e addolorati, la mattanza domenica credo che si farà, non possiamo fermare la pesca, ma di certo non ci sarà nessuna allegria».

Il lutto

La notizia è corsa in fretta a Portoscuso dove a farsi portavoce del dolore di tutta la comunità è il sindaco Ignazio Atzori. «La scomparsa di un concittadino è un dolore per tutta la comunità. lo conoscevo Enrico da molti anni e, in particolare, lo avevo seguito nel periodo della malattia. Era un uomo che si è sempre dedicato al lavoro e alla famiglia. Non posso che esprimere a nome di tutta l’amministrazione il dolore per la sua scomparsa e la vicinanza ai suoi cari».

