Cade dal tetto: gravissimo un 14enne 

Una caduta di parecchi metri e Sinnai è in apprensione per le condizioni di un quattordicenne, precipitato ieri verso le 21 dal tetto o da una delle verande dell’ospizio mai aperto, e ora abbandonato, in via Soleminis. Cosa sia accaduto dovrà essere accertato dai carabinieri della stazione del paese, intervenuti dopo l’allarme dato da un amico preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il ragazzino che poco prima gli aveva inviato una foto del sito abbandonato. I militari lo hanno trovato a terra, accanto alla struttura: sono stati poi i soccorritori del 118 ad accompagnarlo d’urgenza in ospedale, al Brotzu dove è ricoverato in gravi condizioni.

La segnalazione

Tutto è iniziato quanto un ragazzino di Sinnai ha ricevuto un messaggio su whatsapp da un amico, suo compagno di scuola. Ha riconosciuto l’immobile realizzato nella periferia del paese, mai utilizzato e in stato d’abbandono da molto tempo. Si è preoccupato per il buio e per il rischio che l’amico potesse farsi del male. Non sapeva nemmeno se fosse in compagnia o da solo. Ha richiamato il compagno ma non ha ottenuto risposta. Temendo un incidente ha prontamente avvisato il padre. Poi la chiamata, probabilmente decisiva, del genitore ai carabinieri. Anche i militari hanno individuato – grazie alla foto – l’ospizio, dove capita che gruppi di ragazzini e giovani vadano nonostante la zona sia chiusa.

I soccorsi

Due pattuglie hanno raggiunto la zona dove si trova la struttura abbandonata. Hanno così trovato il corpo del 14enne, ancora vivo. Intanto era già stato attivato il 118 e un’ambulanza è arrivata sul luogo per soccorrere il ragazzo, che aveva diverse ferite e lesioni provocate quasi certamente dalla caduta da diverse metri. Poi il trasporto, con assegnato un codice rosso, in ospedale. E ora tutti pregano per il giovanissimo.

