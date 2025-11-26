Cade dal tetto, grave una donna 

Stava facendo pulizie sul tetto della propria abitazione dove sono installati i pannelli fotovoltaici. All’improvviso, forse dopo aver perso l’equilibrio, è volata giù. Francesca Sodde, 72 anni, maestra elementare in pensione, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei. Le sue condizioni sono critiche. Nel violento impatto con il suolo, la donna di Tertenia ha riportato diversi traumi e i medici hanno dovuto intubarla. Le sue condizioni sono stazionarie e il personale del reparto monitora costantemente i parametri vitali.

Impatto violento

L’incidente, nei giorni scorsi, è avvenuto mentre la signora era indaffarata in faccende domestiche, una consuetudine per lei che in tante altre occasioni era salita sul tetto della casa di via Perda ‘e Liana per fare pulizie. L’ex maestra, che in passato ha insegnato alle scuole elementari del paese, potrebbe aver perso l’equilibrio oppure aver inciampato in qualche ostacolo. La dinamica non è certa. Sta di fatto che è precipitata facendo un volo di qualche metro. L’impatto in strada è stato abbastanza violento e chi l’ha soccorsa, una volta scattato l’allarme, ha chiamato subito il 118. Sul posto, nel rione a sud del paese, a poca distanza dal campo sportivo Is Arranas, la centrale operativa di Sassari ha inviato un equipaggio della Croce verde di Tertenia che ha stabilizzato la donna, accompagnandola (in codice rosso) al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede.

Prognosi riservata

Dopo i primi controlli, il personale sanitario ha accertato la gravità della situazione e per la paziente si sono aperte le porte della Rianimazione. A seguito dei traumi la donna è stata ricoverata in terapia intensiva. Le condizioni sono critiche e per questo i medici del reparto si sono riservati la prognosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA