Cade dal tetto,  65enne in ospedale 

Stava controllando una tettoia della sua casa quando un sostegno ha ceduto facendolo cadere al suolo da un altezza di 4 metri. È accaduto ieri pomeriggio a Dolianova in via Napoleone Bonaparte: Marco Aresu, 65 anni, ha riportato un trauma cranico e la frattura del bacino ma, per fortuna, non ha perso conoscenza. Si trova ora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso del 118, allertato immediatamente dall’ambulanza medicalizzata accorsa sul posto pochi minuti dopo l’incidente. L’équipe di soccorso Mike della sezione di Isili ha impiegato diversi minuti per stabilizzare e intubare il ferito prima di caricarlo in sicurezza sull’elicottero atterrato a pochi metri dall’abitazione. In via Bonaparte sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri per dare il supporto nelle operazioni di soccorso. (c. z.)

