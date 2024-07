Cade dal tetto: 57enne finisce in ospedale 

Un volo di oltre 10 metri, il terribile schianto sul selciato e la corsa verso l'ospedale Brotzu di Cagliari.

Attimi di paura a Iglesias per l’incidente domestico capitato a Roberto Congia, 57 anni, precipitato dal tetto della sua abitazione in via Repubblica, mentre sistemava l’antenna per la ricezione del segnale TV.

Secondo le prime informazioni, il ferito non sarebbe in pericolo di vita, ma la situazione è apparsa da subito complicata a causa di politraumi e di diverse fratture. Solo l’immediato arrivo dei vigili del fuoco e l’intervento del 118 ha evitato conseguenze peggiori. Sul luogo dell'incidente e nelle adiacenti vie del centro storico, durante le operazioni di soccorso il traffico è stato bloccato e dirottato nelle strade limitrofe.

Congia, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato e stabilizzato, in attesa di ulteriori esami diagnostici.

