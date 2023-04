Cade dal terzo piano, muore una 22enne 

Alcuni passanti hanno visto il corpo immobile in terra e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate un’ambulanza del 118 e alcune pattuglie dei carabinieri. Giada Calanchini è stata trasportata in codice rosso al San Francesco di Nuoro dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. Poi nella tarda mattinata di ieri la giovane ha cessato di vivere.

Avevano trascorso una serata in allegria come le migliaia di persone che domenica hanno partecipato al Bosa Beer Fest. La giovane coppia poi è rientrata nell’appartamento di via Ginnasio, nel centro di Bosa a pochi passi da piazza Monumento. Sembra che i due abbiano cenato poi forse è successo qualcosa che ha cambiato il corso della serata. Da una prima ricostruzione pare che ci sia stato un’accesa discussione improvvisa, la 22enne avrebbe minacciato di compiere un gesto estremo avvicinandosi pericolosamente al balcone. Nicola Tanda avrebbe tentato in tutti i modi di bloccarla ma senza riuscirci: Giada Calanchini si sarebbe lanciata nel vuoto, precipitando da una quindicina di metri d’altezza.

Un volo fatale nella notte illuminata dalle luci della Festa della birra. Giada Calanchini, romana di 22 anni, è precipitata dal terzo piano di un’abitazione nel centro di Bosa e per lei non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Trasportata d’urgenza in ospedale a Nuoro si è spenta nella prima mattinata di ieri. Sull’episodio indagano i carabinieri: l’appartamento, in cui la giovane si trovava insieme al suo ragazzo Nicola Tanda, è stato posto sotto sequestro mentre il 25enne bosano è stato sentito a lungo dagli investigatori. Ulteriori accertamenti saranno compiuti nelle prossime ore dai reparti speciali dell’Arma.

La festa

L’allarme

Alcuni passanti hanno visto il corpo immobile in terra e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate un’ambulanza del 118 e alcune pattuglie dei carabinieri. Giada Calanchini è stata trasportata in codice rosso al San Francesco di Nuoro dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. Poi nella tarda mattinata di ieri la giovane ha cessato di vivere.

L’indagine

Vanno avanti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nell’appartamento. I militari della Compagnia di Macomer e della Stazione di Bosa, guidati dal tenente colonnello Giuseppe Castrucci e coordinati dal sostituto procuratore di Oristano Marco De Crescenzo, stanno vagliando la testimonianza di Nicola Tanda e degli amici che avevano trascorso le ultime ore in compagnia della coppia. Il 25enne è stato sentito a lungo dai militari come persona informata sui fatti e ora in Procura ad Oristano è stato aperto un fascicolo. Da indiscrezioni sembrerebbe che nell’appartamento siano stati ritrovati parti degli abiti indossati da Giada, che spiegherebbero il vano tentativo del ragazzo di impedire il tragico salto. «È un fatto tristissimo per tutta la comunità – ha commentato il sindaco Piero Casula - Siamo vicini alla famiglia, oggi in occasione della celebrazione del 25 aprile ricorderemo la giovane. Gli organizzatori del Bosa Beer Fest hanno deciso di non diffondere musica in mattinata e nel primo pomeriggio, per rispetto delle famiglie coinvolte. Ieri sera, in accordo con l'associazione, è stato dedicato un momento di silenzio».

