Cade dal quad: guida ferita finisce all’ospedale 

Era su un quad per una escursione in alcune delle zone più belle di Villasimius. Improvvisamente il conducente capo gruppo ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sul terreno: dolorante, è stato subito soccorso dai partecipanti alla escursione che hanno anche lanciato l’allarme al 118 e ai carabinieri. Il ferito pur dolorante, è rimasto lucido sino all’arrivo dell’elicottero. Si tratta di Federico Tardani, 57 anni, che ha riportato diversi traumi: le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. L’uomo è stato accompagnato in ospedale, al Policlinico, ma in ambulanza visto che l’elicottero non è stato fatto neppure atterrare.

L’incidente ieri pomeriggio: Tardani, guida di grande esperienza, era a capo di una escursione quando il mezzo è finito sul ciglio della strada: lui è stato catapultato per terra per fortuna senza gravi conseguenze.

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito stanno cercando di risalire alle cause dell’incidente. Potrebbe essere saltato fuori un improvviso ostacolo oppure a causare la caduta potrebbe essere stato un dosso non visto. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA