Cade dal ponteggio, grave un operaio 

Una giornata di lavoro come tante ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina un operaio è precipitato da un’impalcatura in un cantiere edile facendo un volo di diversi metri. Angelo Tinchi, 56 anni, originario di Santa Giusta ma residente a Oristano, è rimasto gravemente ferito. È ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in prognosi riservata.

L’incidente

Ieri nel cantiere di un edificio in ristrutturazione in via Cagliari, i lavori procedevano come sempre fino a quando, poco dopo le 10.30, c’è stato il terribile incidente. Il 56enne, per cause che dovranno essere chiarite, ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è finito al suolo. Una caduta da un’altezza di circa tre metri, un impatto violentissimo: Tinchi è rimasto immobile, era cosciente ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai colleghi di una ditta di costruzioni di Santa Giusta. Sono stati loro a chiamare immediatamente i soccorsi: in via Cagliari, in pochi minuti, è arrivata l’ambulanza del 118 e, dopo le prime cure sul posto, il medico ha deciso di chiedere l’intervento dell’elicottero dell’Areus per un trasferimento d’urgenza a Cagliari.

In ospedale

L’elicottero è atterrato a Sa Rodia, qui l’operaio è stato accompagnato in ambulanza poi il volo verso Cagliari. Dai primi riscontri sembra che Angelo Tinchi abbia riportato un grave trauma cranico e altre ferite; non avrebbe mai perso conoscenza, poi al Brotzu è stato sedato per consentire ulteriori accertamenti e agevolare tutte le terapie e i trattamenti necessari.

Gli accertamenti

Nel cantiere di via Cagliari sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’incidente. Sono in corso ulteriori controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui posti di lavoro e accertare possibili responsabilità.

Negli ultimi tempi fatti simili si sono verificati a Ghilarza: circa un mese fa un uomo era precipitato dal tetto della sua casa riportando un grave trauma alla schiena. L’altro incidente risale a dieci giorni fa e ha coinvolto un tecnico che stava effettuando controlli su una cella frigo, all’esterno di una macelleria. L’uomo era caduto improvvisamente da una scala ma fortunatamente aveva riportato solo lievi ferite.

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