Cade dal ponteggio di un cantiere, ferito un operaio 

Un operaio di 30 anni è rimasto vittima, nel primissimo pomeriggio di ieri, di un incidente avvenuto in un cantiere edile di Tempio. I fatti sono avvenuti all’interno di un edificio in ristrutturazione, di proprietà comunale, nella circonvallazione San Francesco. Si tratta di un ex convento che il Comune di Tempio sta sottoponendo a un radicale intervento di riqualificazione. Sono stati i colleghi a prestare i primi soccorsi alla vittima. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravi e nel cantiere sono arrivati subito i Carabinieri, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. A quanto pare l’operaio si stava spostando in un ponteggio e improvvisamente è caduto da un’altezza di quattro metri. Potrebbe essere finito in uno spazio vuoto tra due pedane, Per spostare la vittima dell’incidente e portarla fuori dal cantiere, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato i protocolli Saf (Soccorso alpino speleo fluviale). L’uomo è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in ospedale a Olbia, si parla di un politrauma di una certa gravità. Le indagini dello Spresal (ispettori del lavoro della Asl di Olbia) sono in corso, il personale specializzato nelle verifiche sulle misure antinfortunistiche si sta occupando delle caratteristiche del ponteggio.

