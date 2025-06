Cade dal muro, paura in centro 

È entrato dentro il cantiere abbandonato di via Capotesta, solo, in fuga, e avrebbe potuto anche morire cadendo dall’edificio. Un ragazzo di 16 anni ieri mattina ha rischiato grosso nell’immobile mai ultimato nel cuore di Olbia. È l’ennesima storiaccia legata al cantiere che da oltre dieci anni costituisce un problema per la città, più volte segnalato alle forze dell’ordine. Ieri si è rischiato grosso e la Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sull’episodio, coperta da riserbo per le tutele imposte dai pm a protezione del minore.

Il fatto

L’allarme è scattato a metà mattinata, quando è stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà all’interno del cantiere. Sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, polizia di Stato e personale del 118. Il ragazzo è stato individuato subito, ai soccorritori è parsa evidente la sua condizione. Per raggiungere un settore nascosto dell’edificio il giovane è caduto da un muro e ha battuto la testa. Quando il ragazzo ha visto le persone che cercavano di aiutarlo si è addentrato in un settore interno, nel tentativo di nascondersi. Il personale del 118 e le altre persone presenti lo hanno convinto a uscire a raggiungere l’ambulanza. I medici lo hanno visitato e gli è stato applicato il collare ortopedico. Il giovanissimo paziente è stato accompagnato quindi al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Le sue condizioni all’arrivo in ospedale erano buone.

Le indagini e gli esposti

Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Non è stato ancora accertato da quanto tempo il ragazzo si trovava nell’edificio. Di sicuro era in fuga da qualcosa o qualcuno, la Polizia sta ricostruendo i fatti avvenuti anche prima della segnalazione della presenza nell’edificio di via Capotesta. L’episodio però ha confermato la pericolosità del cantiere, abbandonato da almeno dieci anni. Le segnalazioni dei residenti alle forze dell’ordine e al Comune sono numerose. L’ultima risale allo scorso anno. Nell'esposto si parla di bivacchi dentro l'edificio (recintato ma facilmente raggiungibile), di schiamazzi notturni e lancio di rifiuti. L’immobile è su diversi livelli e privo di ringhiere. Anche ieri si è rischiato grosso.

