Cade dal muraglione e muore 

Ù un nuovo lutto scuote Aritzo, con la comunità sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Cesare Manca (55 anni), vittima di una grave incidente nella mattinata di ieri.

Per l’uomo, disabile, fatale una caduta dal muro dinanzi la sua abitazione, alle porte del paese, lungo la strada statale 295. A far scattare l’allarme tra i familiari, il mancato rientro a casa per il pranzo, dopo l’uscita di Manca al mattino.

Soccorsi vani

Attive fin da subito le forze dell’ordine, col rinvenimento del corpo privo di vita, solamente nel tardo pomeriggio a ridosso della scarpata. Inutili i soccorsi, da parte dell’équipe 118 che, una volta giunta sul posto, non ha potuto fare altro che accertare il decesso. Fatali i traumi al collo riportati dalla vittima. Operativa sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono, insieme ai carabinieri della stazione di Belvì e della compagnia di Tonara. In serata, poi, l’arrivo del medico legale Pierluigi Corriga che, dopo gli esami di rito nell’obitorio del cimitero, ha certificato che si è trattato di morte accidentale.

Per Manca, da sempre impegnato nel volontariato e presenza fissa nella parrocchia di San Michele, di cui era confratello, il dolore di un intero territorio. Numerosi i commenti sui social, a iniziare dal popolare gruppo Facebook “Sa Muralla” che ha ricordato la figura di Manca come esempio di grande generosità e coraggio nell’abbattere le barriere della disabilità.

Il cordoglio

«Un duro colpo. Non perdo non solo un parente ma soprattutto un amico fraterno - dice commosso il sindaco del paese Paolo Fontana -. Cesare era l’esempio della generosità incondizionata a sostegno di chiunque ne avesse bisogno. Ogni avvenimento della nostra comunità si è sempre svolto alla sua presenza. In questo momento il nostro pensiero è per i suoi familiari». Anche il parroco, padre Giovanni Zedda fa fatica a trovare delle parole: «Sono sconvolto - dice il religioso-. Cesare era una presenza sicura della nostra parrocchia, un valido confratello laico, sempre in prima linea negli avvenimenti felici e tristi del paese. La sua disponibilità era massima, facendosi sempre trovare pronto per chiunque. Sarà dura abituarci alla sua assenza, ma ci impegneremo per far sì che il suo ricordo sia indelebile».

Dolore anche a Belvì

Commozione anche dalla vicina Belvì, dove Manca era di casa: «Una presenza amica e fraterna con cui abbiamo condiviso vari momenti di fede e festa - dicono dalla confraternita del Rosario - Cesare più volte si è uniti a noi. Svolgeva il suo impegno con grande amore e profonda devozione. Un esempio per tutti, il suo ricordo sarà indelebile».Così il primo cittadino Maurizio Cadau: «La scomparsa di Cesare - dice - ci lascia attoniti ed increduli, con un vuoto incolmabile anche per il nostro paese. Perdiamo una persona perbene, al servizio di tutti come operatore nel volontariato. Sentiremo tutti la sua assenza».

Nel frattempo, ad Aritzo sono stati annullati in segno di lutto gli eventi del programma estivo fino al weekend. Non è stata ancora ufficializzata la data dei funerali.