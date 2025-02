Cade dal monopattino: giovane finisce in ospedale 

Un ferito per la caduta da un monopattino dopo un probabile contatto con un’auto. L’incidente, avvenuto ieri verso le 19 in viale Trieste, nel tratto dell’incrocio con via Bruscu Onnis e via Roma, non ha avuto per fortuna gravi conseguenze: la persona finita a terra è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale al Brotzu con assegnato un codice giallo. Niente di serio dunque: saranno necessari degli accertamenti medici prima di un’eventuale dimissione. Su quanto accaduto sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale che hanno cercato dei testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

