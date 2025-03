Cade dal monopattino e rischia di essere investito da un’auto 

Cade col monopattino sulle strisce pedonali e rischia di essere investito da un'auto. Ieri sera intorno alle 19 un uomo di 52 anni, Damiano Foddi di Carbonia, è rovinosamente caduto col monopattino nella centralissima via Gramsci. Il fatto è accaduto in prossimità di via Caresias a pochi passi dal semaforo con via Satta, luogo tristemente noto alle cronache per l'incidente in cui alcuni anni fa perse la vita una giovanissima ragazza. In un primo momento in città si era sparsa la voce di un pedone investito sulle strisce pedonali ma questa versione sarebbe stata smentita dai numerosi testimoni che hanno assistito alla scena.

L'uomo in monopattino avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto davanti ad un'automobile guidata da Giovanni Mariani che ha chiamato i soccorsi: «L'ho visto sbandare davanti a me, ho frenato di colpo e sono riuscito ad evitarlo per pochissimo». Sul luogo sono dell’incidente sono prontamente intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Carbonia che hanno diretto il traffico ed effettuato i rilievi. Damiano Foddi è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia dall'ambulanza Mike75 con numerose fratture agli arti superiori ed inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita.



