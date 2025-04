Cade dal monopattino e muore a 24 anni Il fratello: «Sbagliata la tac in ospedale»  

Frosinone. Un fascicolo aperto: per il momento contro ignoti ma sono molti gli elementi da chiarire nella morte di Charles Yeboah Baffou. Ventiquattro anni, famiglia immigrata anni fa dal Ghana, una laurea triennale in Economia ed una specialistica in arrivo. È morto sabato mattina durante un intervento chirurgico compiuto nell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. L’inchiesta deve capire se siano stati rispettati i protocolli sanitari e se lo studente avrebbe potuto salvarsi se fosse stato operato subito e non alle 7 del mattino dopo che era stato dimesso dal Pronto Soccorso tre ore e mezza prima. Il fratello ha presentato denuncia: punta il dito contro la Tac fatta al cranio e non anche all’addome, esame che avrebbe permesso di scoprire subito l’emorragia interna che è costata la vita al 24enne. Il ministero della Salute ha attivato la procedura della richiesta di relazione alla Regione Lazio per l’invio degli ispettori ministeriali.

