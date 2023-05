Cade dal monopattino e batte la testa: gravissimo un 40enne 

Stava raggiungendo il posto di lavoro a bordo del suo monopattino. In via XX settembre, quasi certamente a causa di una buca nell’asfalto, ha perso l’equilibrio del suo mezzo elettrico cadendo malamente e battendo la testa e rimenando immobile. Chi ha assistito all’incidente, avvenuto ieri a fine mattinata, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale del 118 è arrivato subito: i medici hanno capito la gravità della situazione trasportando l’uomo, un quarantenne cagliaritano, al Brotzu. Dopo un primo intervento chirurgico, è stato trasferito in rianimazione in prognosi riservata.

Il monopattino elettrico è stato recuperato dagli agenti della Polizia Locale, arrivati dopo la segnalazione dell’incidente. Non sembra, dai primi rilievi, che ci sia stato il coinvolgimento di altri mezzi. La caduta sarebbe dunque riconducibile a una buca nell’asfalto. Ora i parenti e gli amici del quarantenne pregano, sperando che il loro caro possa vincere questa difficile sfida.

Altri incidenti

Per gli agenti della Municipale di Cagliari è stata una mattinata impegnativa perché ci sono stati altri tre incidenti. Il più grave in via Cornalias: un’auto è finita su due scooter e uno dei conducenti è stato portato dal 118 in ospedale, al Brotzu, con assegnato un codice rosso per la dinamica. Gli esami però hanno escluso lesioni gravi. Una ragazzina invece è stata investita in via Flavio Gioia da una vettura: ha riportato la frattura di un braccio dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso pediatrico del Brotzu. Incidente anche in viale Poetto, prima di Ponte Vittorio: solo contusioni per i due conducenti delle auto coinvolte. (m. v.)

