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Napoli.
09 giugno 2026 alle 02:28

Cade dal belvedere per scattarsi un selfie 

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Napoli. Voleva tornare a casa con la foto nel cellulare di un tramonto indimenticabile. Per questo - secondo una prima ricostruzione dei fatti - è salito su un muro nella zona dell’anfiteatro del Monte Echia, nella zona di Santa Lucia. Da lì il panorama è bellissimo. Però, nel tentativo di riprendere al meglio la zona e sé stesso, avrebbe perso l’equilibrio. Il turista palermitano 20enne è caduto per diversi metri: subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sottoposto a più operazioni chirurgiche a causa delle varie lesioni che ha subito, è considerato in pericolo di vita, ricoverato in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto ascoltando le testimonianze dei presenti.

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