Cade dal balcone, soccorsa dall’elicottero 

È caduta dalla finestra della sua abitazione ed è rimasta in uno stato di semi-incoscienza. Vittima dell’incidente domestico una donna di 74 anni di Torpè. Il fatto è successo intorno alle 13 di ieri. Chi ha soccorso la signora non ha esitato a chiamare il 118. La centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto i primi equipaggi delle ambulanze, ma alla luce delle condizioni critiche della donna è stato disposto l’invio dell’elicottero Echo Lima 2 che si è sollevato in volo dalla base di Alghero. Il mezzo dell’Areus è atterrato in uno spiazzo vicino al punto in cui è avvenuto il fatto e il personale di bordo, dopo averla stabilizzata, ha caricato la donna sul velivolo. Le sue condizioni sono state ritenute piuttosto critiche.

I medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari hanno effettuato i primi controlli del caso prima del ricovero in reparto. Da accertare l’esatta dinamica dei fatti. (ro. se.)

