Cade dal balcone e muore a 18 mesi 

Pavia. I suoi genitori, entrambi di 23 anni e originari del Sudan, non sanno darsi pace. Munib, 18 mesi, il loro unico figlio, è morto nella notte tra venerdì e sabato al Policlinico San Matteo di Pavia, durante un disperato tentativo di salvargli la vita con un intervento chirurgico. Al bimbo sono risultate fatali le gravissime ferite riportate nella caduta dal balcone, al quarto piano di un palazzo in una zona periferica della città.

L’indagine

Una tragica fatalità, come sembra confermare l'indagine della polizia. Il padre e la madre del bambino sono disperati. È successo tutto nel giro di pochi minuti. Venerdì pomeriggio la mamma ha fatto il bagnetto a suo figlio, nato al San Matteo il 2 gennaio 2023. Poi l’ha messo a letto. Poco dopo è arrivata una sua amica, la donna le ha aperto. Insieme sono andate in camera ma il bimbo non c'era più. La porta del balcone era aperta. Le due donne si sono precipitate fuori ed è stata propria l'amica a vedere Munib a terra nel cortile interno del condominio. I soccorritori sono subito giunti sul posto. Il bimbo è stato intubato e trasportato d'urgenza al San Matteo. Le sue condizioni sono apparse disperate. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, un trauma respiratorio e diverse fratture. Dopo alcune ore trascorse in Rianimazione, in serata è stato portato in sala operatoria. Ma l’estremo tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo inutile.

La rete

La comunità sudanese si è stretta subito attorno alla giovane coppia colpita da un dolore profondo per la perdita del figlio. Una famiglia che si è ben integrata a Pavia: la madre, casalinga, il marito meccanico in un'autofficina in città. Era al lavoro quando una telefonata lo ha avvisato di quanto era successo. Si è precipitato subito a casa. L'uomo in passato aveva messo anche una rete di protezione al balcone, anche per evitare di far cadere i giocattoli che passavano attraverso le sbarre.

Probabilmente quando è uscito, Munib deve essere salito sul suo triciclo e poi sul cassone esterno del condizionatore d'aria. A quel punto si è sporto dalla ringhiera, perdendo l'equilibro e volando a terra da un'altezza di circa 14 metri. L'impatto con il cemento ha reso fatale la sua caduta. Un tragico destino che ha sconvolto l'esistenza di una giovane famiglia.

