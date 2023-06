Cade da una scogliera: ragazzo di 13 anni in ospedale 

Un tuffo come tanti altri. Un gioco da ragazzi che poteva finire in tragedia. Alle 17.15 di ieri un 13enne di Tortolì è rimasto ferito dopo essersi tuffato dalla scogliera di Cala Moresca, suggestiva insenatura del golfo di Arbatax. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e per questo è stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è arrivato a bordo dell’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Elmas. Nel tuffarsi, il ragazzino ha battuto la testa, il torace, l’addome e le braccia, forse impattando su uno scoglio a pelo d’acqua benché la dinamica dell’incidente sia ancora tutta da ricostruire. Il fatto è accaduto davanti a un amichetto con il quale il 13enne si era recato a Cala Moresca per trascorrere un pomeriggio di divertimento.

Dopo l’impatto le sue grida di dolore hanno subito attirato l’attenzione dei bagnanti e qualcuno ha avvisato il 118. Ad Arbatax è intervenuta l’équipe della Croce verde di Tortolì. Il personale dell’ambulanza ha stabilizzato il ragazzino, spaventato e dolorante, anche se non ha mai perso conoscenza. Di lì a qualche minuto è arrivato Echo Lima 3, atterrato nella banchina di levante del porto di Arbatax dove poi è sopraggiunta l’ambulanza, che ha trasportato lo studente al Brotzu, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie. Ha riportato diversi traumi, tra cui uno cranico e uno toracico-addominale. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale della Guardia costiera di Arbatax coordinato dal tenente di vascello, Mattia Caniglia. (ro. se.)

