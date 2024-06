Cade da una scala: trauma cranico e fratture per un operaio 

Incidente sul lavoro ieri mattina nella zona industriale di Assemini. Trauma cranico e diverse fratture per un dipendente della società Impair di Sestu che stava lavorando in appalto in uno stabilimento a Macchiareddu, nella Seconda Strada all’interno dell’area Cacip. Si tratta di Mauro Cireddu, 47 anni, che insieme ad altri colleghi si trovava all’interno di un cantiere aperto in un edificio in costruzione limitrofo alla lavanderia industriale Demi, quest’ultima operativa e affiliata alla Nivea. Cireddu si trovata sopra una scala quando, per cause ancora da accertare, è precipitato a terra.

Giunta immediatamente sul posto, un’ambulanza del 118 ha trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. L’operaio è stato sottoposto a una Tac e successivamente ricoverato nel reparto di Chirurgia generale. Non è in pericolo di vita.

Nello stabilimento sono intervenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal) di Cagliari per accertare le cause dell’infortunio. Lo Spresal ha funzioni di vigilanza, controllo, informazione, formazione e assistenza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri, una di Assemini e l’altra di Cagliari.

Secondo l’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega, in Sardegna si rischia di più rispetto alla media nazionale.

