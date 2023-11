Cade da una panca e muore 

Un’allegra festa tra amici per festeggiare un compleanno è finita in tragedia sabato notte in una sala nelle campagne del paese. Giovanni Bo, 35 anni, è caduto all’indietro da una panca sulla quale era salito e ha sbattuto violentemente il collo e la testa rimanendo esanime. Sono andati avanti per oltre un’ora i tentativi di rianimarlo del personale della Guardia medica intervenuto dopo la chiamata degli altri ospiti ma purtroppo senza risultati: l’uomo è morto senza riprendere conoscenza. La Procura di Sassari ha disposto una perizia sul corpo della vittima per accertare le cause esatte della morte. In particolare si vuole verificare se Giovanni Bo è caduto in seguito a un malore o se ha perso l’equilibrio e la morte è stata causata dal violento trauma cranico.

Il lutto

Il giovane era molto noto e stimato in paese. Figlio di Aurelio Bo, ex assessore, lavorava in un’azienda di movimento terra ed era molto attivo nella vita sociale di Alà e nel volontariato. Aveva partecipato anche alle attività legate alla predisposizione delle pietre di sosta che segnano la tappa del Cammino di Bonaria in paese, inaugurate con una solenne cerimonia a giugno di quest’anno.

Ieri la notizia della tragedia è stata diffusa dal sindaco Francesco Ledda sulla pagina istituzionale del Comune. «Purtroppo Alà dei sardi oggi si è svegliata con la tragica notizia che è venuto a mancare improvvisamente il nostro carissimo compaesano Giovanni Bo», ha scritto il sindaco: «In questi casi non ci sono parole che possono confortare l’immensa sofferenza dei familiari ed amici però manifestiamo la nostra vicinanza nell’affrontare questo momento difficile».

In occasione del funerale sarà proclamato il lutto cittadino. (c.d.r.)

