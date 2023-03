Cade da un solaio, operaio all’ospedale 

È ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è arrivato ieri pomeriggio in codice rosso per un trauma toracico e alcune fratture, ma non corre pericolo di vita l'operaio Mario Mura, 67 anni di Samugheo, vittima di incidente sul lavoro. Per cause ancora in fase di accertamento, mentre eseguiva degli interventi in una abitazione al centro del paese, è caduto rovinosamente da un solaio alto circa 3 metri . Dopo i primi soccorsi da parte della medicalizzata del 118 arrivata prontamente sul posto in seguito alla richiesta di soccorso, è stato disposto il trasferimento dell’uomo con l’elicottero dell’Areus all’ospedale del capoluogo. Inutile sottolineare come l’episodio ha creato nella popolazione momenti di grande apprensione, soprattutto per la presenza dell’elicottero e in mancanza di notizie certe sulle reali condizioni di salute dell’uomo che tutti conoscono come un grande lavoratore. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA