Cade da un ponteggio: operaio in ospedale 

Paura per un operaio di 62 anni, Marco Cadoni. È caduto da un ponteggio alto due metri mentre stava effettuando alcuni lavori edili all’interno della raffineria della Saras per conto di una ditta esterna, la Blue Shark di Macchiareddu. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno assistito all’incidente. Immediati i soccorsi al manovale di Narcao che comunque non ha mai perso conoscenza: un’ambulanza del 118 l’ha trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato ricoverato non in gravi condizioni per i politraumi riportati dalla caduta.

L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 15,30. Un’inchiesta affidata ai carabinieri dovrà accertare il motivo della caduta dal ponteggio che ha provocato i traumi all’operaio. Un lieve malore? Una scivolata? O un attimo di distrazione? (f. c.)

