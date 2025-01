Cade da un ponteggio e muore: prima vittima sul lavoro del 2025 

Lamezia Terme . È precipitato da un’impalcatura, nell’azienda di profilati della zona industriale di Lamezia Terme, dove anche ieri era al lavoro. È un operaio calabrese di 38 anni il primo morto sul lavoro del 2025 in Italia. Francesco Stella, di Lamezia Terme, è deceduto dopo essere precipitato dall’altezza di sei metri mentre stava lavorando su un’impalcatura nell’azienda per la produzione di profilati nell’area industriale di San Pietro Lametino. Stella è morto a causa dei traumi riportati nell’urto col terreno e a nulla è servito l’intervento dell’equipe del 118.

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta. Il magistrato ha disposto il sequestro dell’area teatro dell’incidente, nonché l’autopsia sul corpo della vittima. La Procura intende verificare se nel cantiere fossero state poste in essere tutte le misure per la prevenzione antinfortunistica. Solo pochi giorni fa, in occasione del suo messaggio per il Capodanno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. «Non possono più bastare - ha detto il Capo dello Stato - parole di sdegno: occorre agire, con responsabilità e severità. Gli incidenti mortali, tutti, si possono e si devono prevenire». Un monito chiaro che, purtroppo, deve fare i conti con la realtà.

RIPRODUZIONE RISERVATA