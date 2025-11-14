VaiOnline
Pula.
15 novembre 2025 alle 00:34

Cade da un ponteggio e finisce in ospedale  

Stava eseguendo dei lavori in casa sopra un ponteggio, prima di perdere l’equilibrio e cadere da circa quattro metri. È quanto accaduto ieri a Salvatore Riccardi, 79 anni, in via Tramontana a Pula. L’uomo stava effettuando alcuni interventi di manutenzione sul tetto della propria abitazione quando, forse a causa di una disattenzione o di un movimento improvviso, ha perso la stabilità ed è precipitato al suolo.

I parenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’ambulanza giunta da Sarroch, ha trovato Riccardi privo di sensi, con segni evidenti del violento impatto. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, stabilizzandolo e rilevando un sospetto trauma cranico, oltre ad altre possibili lesioni dovute alla caduta dall’altezza considerevole.

Data la criticità delle sue condizioni, l’équipe medica ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato in un’area poco distante dall’abitazione e il 79enne è stato trasferito a bordo in brevissimo tempo, poi è stato condotto all’ospedale Brotzu di Cagliari. Una volta arrivato nella nel capoluogo, Salvatore Riccardi è stato affidato ai medici del reparto di rianimazione, che lo hanno preso in carico avviando immediatamente gli accertamenti necessari per valutare l’entità dei traumi riportati.’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata, mentre i medici monitorano costantemente il suo quadro clinico in attesa di un eventuale miglioramento.

